Di Marzio smentisce: “Nessun accordo tra Fiorentina e Trabzonspor per Oulai. I dialoghi continuano”
Accordo tra Fiorentina e Trabzonspor per Oulai, arriva la smentita anche da Sky Sport
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 19:26
La Fiorentina da alcune settimane ha messo nel mirino Oulaï. Il vicepresidente del Trabzonspor, club proprietario del calciatore, Zeyyat Kafkas ha dichiarato: "Cediamo Oulaï. Abbiamo raggiunto un accordo con il club, stiamo aspettando l'accordo del giocatore".
In merito a queste parole, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non risulta ancora nessun accordo raggiunto tra le varie parti in causa. Come riportato nelle scorse ore, si continua a trattare per portare il calciatore a Firenze. Lo scrive Gianluca Di Marzio