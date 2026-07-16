Di Marzio smentisce: “Nessun accordo tra Fiorentina e Trabzonspor per Oulai. I dialoghi continuano”

Accordo tra Fiorentina e Trabzonspor per Oulai, arriva la smentita anche da Sky Sport

La Fiorentina da alcune settimane ha messo nel mirino Oulaï. Il vicepresidente del Trabzonspor, club proprietario del calciatore, Zeyyat Kafkas ha dichiarato: "Cediamo Oulaï. Abbiamo raggiunto un accordo con il club, stiamo aspettando l'accordo del giocatore".



In merito a queste parole, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non risulta ancora nessun accordo raggiunto tra le varie parti in causa. Come riportato nelle scorse ore, si continua a trattare per portare il calciatore a Firenze. Lo scrive Gianluca Di Marzio