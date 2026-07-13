Ufficiale, Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto
E' il quarto acquisto della Fiorentina che riporta in Italia il terzino spagnolo dopo la stagione in Premier con il Bournemouth
Lo spagnolo classe 2005, cresciuto tra Milan e Real Madrid, arriva alla Fiorentina dal Bournemouth. L'operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.
In caso di riscatto, il Bournemouth manterrebbe il 30% dei diritti economici del giocatore. Tuttavia, la Fiorentina avrà la possibilità di acquistare un ulteriore 10% del cartellino per 3 milioni di euro e un altro 10% per ulteriori 3 milioni.
In questo modo, con un investimento complessivo di 26 milioni di euro, il club viola potrebbe arrivare a detenere il 90% dei diritti economici di Jimenez, lasciando al Bournemouth il restante 10%, che varrebbe su un'eventuale futura cessione del calciatore.