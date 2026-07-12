TMW: “Oulai vuole la Fiorentina: l’intesa può arrivare a 30 milioni più bonus e % sulla futura rivendita”

La prossima settimana potrebbe essere quella dell'affondo decisivo

Nonostante le smentite da parte del club, la trattativa tra la Fiorentina e il Trabzonspor per l'ivoriano classe 2006 esiste e sembra pure particolarmente calda. Secondo TMW, le due parti avrebbero addirittura un principio di accordo formale. La prossima settimana potrebbe essere quella dell'affondo decisivo, anche perché proprio in queste ore Oulai sta facendo ritorno a Istanbul dopo aver disputato da assoluto protagonista la Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio, eliminato ai sedicesimi dalla Norvegia.

Non appena il ragazzo incontrera i propri agenti e il Trabzonspor allora l'affare potrà entrare nella sua fase conclusiva, in quella più delicata. Il calciatore e il suo entourage stanno spingendo molto per l'approdo a Firenze e si vocifera addirittura che in settimana alcuni dirigenti viola voleranno in Turchia per chiudere la trattativa. Cresce l'ottimismo attorno al buon esito delle negoziazioni, con l'intesa che potrebbe essere trovata sulla base di un'offerta da 30 milioni più qualche bonus e molto probabilmente anche una percentuale sulla futura rivendita. Lo riporta TMW.