Tuttosport: "Pellegrino a un passo dalla Juventus." Era stato accostato anche alla Fiorentina

Mateo Pellegrino è un passo dal trasferimento alla Juventus, Parma e bianconeri vicini ad un accordo

«Eppur si muove». Nonostante le rigide imposizioni del Settlement Agreement e le lampanti difficoltà diplomatiche riscontrate in questi primi giorni di trattative per alcuni dei profili finiti nel taccuino della dirigenza bianconera. Del resto, la Juventus non attendeva altro che un’uscita. Anche di medio calibro, per poter riattivare il motore - ingolfatissimo - del mercato e regalare a Spalletti uno dei due attaccanti per il prossimo futuro: Mateo Pellegrino. E poco importa che la liquidità stia per arrivare da un profilo che, formalmente, non faceva parte della rosa bianconera: quello di Tarik Muharemovic. Il bosniaco, tra poche ore, volerà a Leeds per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con gli inglesi. Protagonisti di un blitz fatto e finito, che porterà nelle casse della Juventus - che detiene il 50% sulla futura rivendita del bosniaco - una ventina di milioni.



I contatti con il Parma si sono intensificati nelle ultime ore, e raccontano di una distanza esigua tra domanda e offerta. Pochi dubbi, invece, sulla formula dell’affare: non più il prestito oneroso con obbligo di riscatto - paventato dai bianconeri pochi giorni fa - ma la cessione a titolo definitivo. Il Parma sembrerebbe disposto a chiudere sulla base di un’offerta da 30 milioni (il 7% dell’incasso verrà poi girato al Velez). La Juve, dal canto suo, può spingersi fino a 28, sì, ma solo con i bonus, mettendo sul piatto una proposta da 22 milioni “cash”. Si tratta a oltranza, insomma, ma entrambe le parti confidano di riuscire a chiudere l’affare a breve. Se non entro questa settimana, al massimo al termine prossima. Oltre non si andrà. Questioni di margini. Lo scrive Tuttosport