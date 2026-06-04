TMW: "Galloppa richiestissimo in Serie B. Il tecnico è pronto al grande salto tra i professionisti"

Sul mister della viola, fresco vincitore del Campionato Primavera, ci sono Carrarese, Sampdoria e Cesena

Con la vittoria del campionato Primavera con la sua Fiorentina, sembra essersi chiuso il cerchio di Daniele Galloppa con i colori viola: 6 anni (tra Under 17 e Primavera) che hanno portato allo conquista del campionato contro il Parma. Un risultato incredibile, che hanno portato il nome di Galloppa sul taccuino di tante società di Serie B.

Come riporta Tuttomercatoweb, tra le pretendenti c'è di certo la Carrarese: qualora ci dovesse essere la separazione con Calabro, Galloppa dovrebbe essere il principale indiziato per quella panchina.

Ci sono poi almeno altre 2 squadre di B: il Cesena e la Sampdoria sembra che si siano mosse per accaparrarsi il tecnico della Primavera, che con ogni probabilità dunque farà il grande salto tra i professionisti.