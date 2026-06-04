Nazione: “Revivo nel mirino della Fiorentina: trattativa difficile, il Maccabi chiede 4 milioni”

Il club proprietario vorrebbe inserire anche una percentuale sulla futura rivendita

Non solo esterni offensivi. La Fiorentina, che sta lavorando per consegnare a Grosso una rosa adatta al suo credo tattico, avrebbe effettuato un sondaggio anche per un esterno difensivo. Nel mirino sarebbe finito Roy Revivo, terzino sinistro nazionale israeliano classe 2003 di proprietà del Maccabi Tel Aviv. La trattativa resta però complessa: il club israeliano valuta il suo cartellino 4 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita. Lo scrive La Nazione.