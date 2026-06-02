Toldo: "Nel 2001 stavo per firmare per il Barcellona ma volevo vincere trofei in Italia e scelsi l'Inter"

Le dichiarazioni di Francesco Toldo sul suo mancato approdo in Liga dopo la fine della sua esperienza a Firenze nell'estate di 25 anni fa

L’ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS, tornando anche sul mancato trasferimento al FC Barcelona nel 2001.

"Avevo un accordo per un contratto di cinque anni ed ero ormai a un passo dalla firma. Dal punto di vista economico, l’offerta era nettamente superiore a quella dell’Inter, dove poi mi trasferii dalla Fiorentina nello stesso anno. Tuttavia, scelsi di restare in Serie A: mi sentivo legato al calcio italiano e desideravo conquistare trofei nel mio Paese. In quel periodo, per chi emergeva nelle squadre di provincia, il percorso naturale portava verso Juventus, Inter o Milan. Erano anni straordinari per il nostro calcio"