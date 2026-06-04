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Gazzetta sicura: “Grosso punterà sul 4-3-3. Volpato e Laurienté sarebbero perfetti”

L’obiettivo è una squadra compatta con una chiara identità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 08:55
Gazzetta sicura: “Grosso punterà sul 4-3-3. Volpato e Laurienté sarebbero perfetti” -
Rassegna Stampa
Grosso
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La Fiorentina, per il 4-3-3, dovrà andare a cercare tutti gli esterni d'attacco, ruolo completamente scoperto dopo i mancati riscatti di Harrison e Solomon che sono tornati nei rispettivi club.

E se si andasse a pescare ancora nel Sassuolo, sarebbero perfetti Laurienté e Volpato che già conoscono i movimenti e le richieste di Grosso. La dinamicità e il saper andare a cercare subito il centravanti saranno le carte per rendere la manovra efficace. In generale dovrà essere una squadra equilibrata, compatta e sopratutto riconoscibile con una sua chiara identità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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