Gazzetta sicura: “Grosso punterà sul 4-3-3. Volpato e Laurienté sarebbero perfetti”

L’obiettivo è una squadra compatta con una chiara identità

La Fiorentina, per il 4-3-3, dovrà andare a cercare tutti gli esterni d'attacco, ruolo completamente scoperto dopo i mancati riscatti di Harrison e Solomon che sono tornati nei rispettivi club.

E se si andasse a pescare ancora nel Sassuolo, sarebbero perfetti Laurienté e Volpato che già conoscono i movimenti e le richieste di Grosso. La dinamicità e il saper andare a cercare subito il centravanti saranno le carte per rendere la manovra efficace. In generale dovrà essere una squadra equilibrata, compatta e sopratutto riconoscibile con una sua chiara identità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.