Nazione: “Grosso-Fiorentina affare mai in discussione ma sono serviti 10 giorni per la meta”

Tra oggi e domani la rescissione con il Sassuolo

A grandi passi verso la meta. E così, pronti a scavallare la metà della settimana, la Fiorentina e Fabio Grosso vedono all'orizzonte lo striscione del traguardo. Sono serviti giorni, almeno una decina, per arrivare a quello che era l'obiettivo delle parti: darsi la mano e mettere le firme sul contratto che legherà il tecnico romano al club viola almeno per le prossime due stagioni (1,2 milioni annui, con opzione sulla terza). La sicurezza di un affare mai in discussione la Fiorentina ce l'ha sempre avuta. O quasi.

La piccola incertezza dei giorni scorsi è raccontata nel particolare dal voler tenere a bagnomaria Paolo Vanoli, anche dopo la scadenza dell'opzione per il suo rinnovo del contratto. Scenario però ormai definito, con la rescissione dell'ex esterno Campione del Mondo del contratto in essere fino al 2027 attesa già tra oggi e domani. Prima della firma del (quasi) ex tecnico del Sassuolo la Fiorentina comunicherà ufficialmente a Vanoli la fine definitiva del rapporto il prossimo 30 giugno. Seguirà un saluto social a quello che è stato il condottiero della scorsa stagione e che ha traghettato la Fiorentina alla salvezza. Proprio per il buon lavoro fatto e per il rapporto costruito con i tifosi, in tanti si aspettavano un trattamento diverso per lo stesso Vanoli, lasciato per giorni in attesa della trattativa Grosso-Sassuolo. Non è parso il modo più elegante per dirsi addio.

In ogni caso la Fiorentina è pronta ad avviare un nuovo ciclo tecnico. L'obiettivo di Paratici e Ferrari è sempre stato quello di partire alla volta di New York con in tasca il contratto del nuovo allenatore così da impostare mercato, preparazione e linee guida della nuova stagione. Sono i giorni in cui nascerà la nuova Fiorentina. Al di là di una sommaria logistica già impostata, l'arrivo di Grosso servirà anche per stabilire la road map della preparazione estiva, amichevoli comprese. La stagione gigliata comincerà ufficialmente il 16 agosto con i Trentaduesimi di Coppa Italia, poi sarà la volta del campionato. Lo scrive La Nazione.