Davis esalta Zaniolo: “Se ho fatto tutti questi goal quest’anno è merito soprattutto di Zaniolo”

Davies esalta Zaniolo per la stagione che ha fatto

Keinan Davis ha parlato a Radio Serie A esprimendo la sua gioia per la sua stagione piena di goal ringraziando l’ex giocatore della Fiorentina Zaniolo: “Zaniolo riesce a portarsi dietro 2-3 difensori alla volta con la sua forza fisica e la sua velocità, perché non può essere lasciato in un uno contro uno e quindi si crea molto più spazio per me. Lui è sicuramente uno dei motivi per cui ho segnato di più in questa stagione"