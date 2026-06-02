Labaro Viola

Davis esalta Zaniolo: “Se ho fatto tutti questi goal quest’anno è merito soprattutto di Zaniolo”

Davies esalta Zaniolo per la stagione che ha fatto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2026 19:08
Davis esalta Zaniolo: “Se ho fatto tutti questi goal quest’anno è merito soprattutto di Zaniolo” -
Nicolo Zaniolo
Davis
Condividi

Keinan Davis ha parlato a Radio Serie A esprimendo la sua gioia per la sua stagione piena di goal ringraziando l’ex giocatore della Fiorentina Zaniolo: “Zaniolo riesce a portarsi dietro 2-3 difensori alla volta con la sua forza fisica e la sua velocità, perché non può essere lasciato in un uno contro uno e quindi si crea molto più spazio per me. Lui è sicuramente uno dei motivi per cui ho segnato di più in questa stagione"

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok