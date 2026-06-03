Chiellini punge Vlahovic sulle sue richieste di stipendio: "A queste cifre non rimarrà in Italia"

Così commenta l'addio di Dusan Vlahovic il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini. Secondo l'ex difensore, è improbabile che il calciatore rimanga in Italia.

Si salutano Dusan Vlahovic e la Juventus. Il club bianconero non ha trovato l'accordo con il calciatore serbo e dunque l'attaccante lascerà la squadra a parametro zero.

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini, davanti ai microfoni, ha salutato così Vlahovic: "A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve". Ha poi aggiunto parole pregne di una punta di critica: "È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio".

Evidentemente nessun club della Serie A si può permettere l'ingaggio del serbo. Secondo il giornalista sportivo - esperto di calciomercato - Nicolò Schira, Dusan Vlahovic chiedeva uno stipendio di 8 milioni all'anno. In aggiunta egli richiedeva un ricco bonus alla firma. La Juventus si è fermata a 6 milioni all'anno + 1 milione di bonus.

Chiellini ritiene dunque più probabile che il calciatore possa migrare verso lidi più ricchi, dove i club si possono permettere ingaggi di questo tipo senza problemi.