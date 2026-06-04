Corriere dello Sport: "Grosso domani verrà liberato dal Sassuolo. Pronto biennale con opzione"

I punti-base del programma Paratici e Grosso li stanno ancora concordando a distanza

Domani Carnevali libera Grosso e la Fiorentina si prende Grosso. Ecco lo scenario definito, composto pezzo dopo pezzo, lentamente, col tempo che forse ci voleva e magari di più nelle cose di calcio che vanno così, ma il traguardo adesso è lì: grazie all’indispensabile benestare della famiglia Squinzi, l’ad neroverde ha confermato al tecnico la rescissione dell’anno di contratto ancora in essere e adesso le due parti passeranno alla ratifica formale, atto finale per trasformare l’accordo verbale tra la Fiorentina e lo stesso Grosso in annuncio ufficiale. Senza dimenticare, contestualmente, il congedo con saluto doveroso ancorché in ritardo nei confronti di Paolo Vanoli. Tutto nel fine settimana, nell’ultimo giorno lavorativo per permettere così a Ferrari e Paratici di volare in America all’inizio della prossima con il nome del nuovo allenatore viola per la stagione 2026-27.



Anzi, sulla carta per due stagioni: già pronto c’è un biennale a 1,2 milioni l’anno, che contiene l’opzione a favore del club di Commisso di estenderlo a una terza se i risultati fossero in linea con le ambizioni e le aspettative di questo nuovo corso, per nulla semplice da far iniziare e da mettere in pratica. E quali saranno in questo caso lo dirà il mercato, che sempre negli Stati Uniti avrà l’avallo del numero uno sotto il profilo del budget: più consistente uguale più ambizioni, perché dentro ci sarebbero più acquisti per ridisegnare la fisionomia della Fiorentina. Anche e soprattutto questi i punti-base del programma che, ancora a distanza, stanno concordando Paratici e Grosso e che presto decideranno di persona per iniziare subito a dare forma al gruppo-squadra: tra un mese e spiccioli c’è l’appuntamento al Viola Park per le visite mediche di rito e la preparazione a seguire, e il ds ci vuole arrivare dando all’allenatore una rosa abbastanza snella per quanto possibile, considerando i venti e passa prestiti che rientreranno a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.