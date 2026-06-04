L'ex viola Buso esalta i giovani: "La società pensi ai suoi prospetti, il prestito può essere una lotteria"

Con la vittoria del campionato Primavera e del Torneo di Viareggio dell'Under 18, la Fiorentina ha il futuro tutto in casa

Intervistato dal Corriere Fiorentino, Renato Buso, ex giocatore della Fiorentina e allenatore del settore giovanile, ha voluto sottolineare l'importanza del lavoro svolto con i propri prospetti da parte dei viola, e di come devono essere gestiti dalla società. Un gruppo, quello Primavera, che arriva dalla vittoria del campionato, mentre l'Under 18 arriva dal trionfo al Torneo di Viareggio, il futuro della Fiorentina sembra in ottime mani.

Qui di seguito le dichiarazioni dell'ex viola:



"Un gruppo cresciuto grazie a un progetto pluriennale. Il gap attuale tra Primavera e prima squadra è evidente un po’ ovunque, ma credo che Paratici vorrà puntare molto sulla seconda squadra e sono d’accordo con lui. I giovani hanno bisogno di giocare, il prestito rischia di essere una lotteria perché molte società non hanno interesse a valorizzare i tuoi giovani. Balbo, Kospo, Braschi o Kouadio sono tutti prospetti importanti, ma se non gli dai fiducia e non giocano è tutto inutile. Valuterei attentamente Amatucci che tornerà dal prestito in Spagna, perché a dispetto della fisicità ha grande qualità, ma questa estate proverei a osservare da vicino anche Croci. È molto giovane ma io alla sua età avevo già esordito e lavorare con la prima squadra non può che fargli bene, perché no?"