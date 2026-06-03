Viviano: "Per la Fiorentina è quasi impossibile fare più del 7°/8° posto il prossimo anno, serve tempo"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a "Chi si compra" di Radio Firenzeviola della situazione della Fiorentina, queste le sue parole

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a "Chi si compra" di Radio Firenzeviola della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Io penso che qualsiasi cosa avesse detto Joseph non ci sarebbero stati commenti negativi. Io vi dico che ameno ha detto qualcosa, ci ha fatto capire che la società c'è e che vuole investire. Io mi voglio fidare di Paratici e non di Commisso. Il grande difetto del calcio è che tutti pensano di saperlo fare, di conseguenza il Commisso di turno quando ha l'occasione di comandare vuole comandare. io sono dell'idea che serva gente di calcio invece, poi è giusto che il padrone condivida ma serve un grande dirigente che indichi la via."

"Corvino è sempre stato bravo a vendere, se Kean vuole andare via vediamo se Paratici è bravo a venderlo e creare un patrimonio. Facile vendere Vlahovic se fa 20 gol in 6 mesi, il difficile è vendere bene quando uno rende male o si impunta per andare via, come fa l'Atalanta. Io non sono uno che contesta la società, il tifoso vuole i risultati. La curva non ha contestato perché la curva aveva chiesto 2 cose, allontanare Pradè e prendere un dirigente forte e la società lo ha fatto. Poi c'è una società che investe, ma investe male e squadre che hanno meno potenzialità di noi finiscono con fare meglio."

"La Fiorentina non è così disastrosa, nel girone di ritorno ha fatto ottava. De Gea lo confermerei, terrei Dodò al 100%, Pongracic al 70% e cedere Ranieri e Gosens. Fagioli lo terrei al 500% senza dubbio. Mandragora e Ndour li terrei ma cercherei altro. Kean se sta bene e vuole rimanere lo tengo, Piccoli lo abbiamo massacrato per il costo ma come alternativa mi va benissimo. Gudmundsson lo venderei, da una parte dico si perchè vedo il talento ma è un asset che ti può portare a qualcosa di meglio. Solomon lo confermerei assolutamente, ma ne servono altri 3. All'estero è pieno di esterni, io vorrei almeno un calciatore che ha un pedigree. Mi piacerebbe prenderebbe El Sharaawy e poi un giovane, lui è uno che segna nelle partite importanti, prendo un talentuoso e lui che fa da alternativa."

"Noi siamo pieni di gente che non alza il livello, gente di assoluto rendimento su cui ti puoi affidare e che ci può stare nelle rotazioni. Ma serve gente che alza il livello, che ti fa fare il salto. Serve competenza e soldi, perché l'Atalanta Koopmeiners l'ha pagato meno di noi Mandragora. Noi veniamo da un quintultimo posto, ma se fai ottavo con una rosa che gioca bene e ragazzi interessanti vedrai che la gente non grida al disastro. Ma la vedrebbero come un punto da cui ripartire."

"Per me il prossimo anno se le squadre sopra di noi fanno bene non fai più dell'ottavo posto. Però per quanto si investe e per le potenzialità mi aspetto di andare in Champions League in 3/4 anni"