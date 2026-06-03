Viviano: "Commisso almeno ha parlato e ci ha detto qualcosa. Io voglio fidarmi di Paratici e non di lui"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a "Chi si compra" di Radio Firenzeviola della situazione della Fiorentina

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a "Chi si compra" di Radio Firenzeviola della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Io penso che qualsiasi cosa avesse detto Joseph non ci sarebbero stati commenti negativi. Io vi dico che lameno ha detto qualcosa, ci ha fatto capire che la società c'è e che vuole investire. Io mi voglio fidare di Paratici e non di Commisso. Il grande difetto del calcio è che tutti pensano di saperlo fare, di conseguenza il Commisso di turno quando ha l'occasione di comandare vuole comandare. io sono dell'idea che serva gente di calcio invece, poi è giusto che il padrone condivida ma serve un grande dirigente che indichi la via."

"Corvino è sempre stato bravo a vendere, se Kean vuole andare via vediamo se Paratici è bravo a venderlo e creare un patrimonio. Facile vendere Vlahovic se fa 20 gol in 6 mesi, il difficile è vendere bene quando uno rende male o si impunta per andare via, come fa l'Atalanta. Io non sono uno che contesta la società, il tifoso vuole i risultati. La curva non ha contestato perché la curva aveva chiesto 2 cose, allontanare Pradè e prendere un dirigente forte e la società lo ha fatto. Poi c'è una società che investe, ma investe male e squadre che hanno meno potenzialità di noi finiscono con fare meglio."

"La Fiorentina non è così disastrosa, nel girone di ritorno ha fatto ottava. De Gea lo confermerei, terrei Dodò al 100%, Pongracic al 70% e cedere Ranieri e Gosens. Fagioli lo terrei al 500% senza dubbio. Mandragora e Ndour li terrei ma cercherei altro. Kean se sta bene e vuole rimanere lo tengo, Piccoli lo abbiamo massacrato per il costo ma come alternativa mi va benissimo. Gudmundsson lo venderei, da una parte dico si perchè vedo il talento ma è un asset che ti può portare a qualcosa di meglio. Solomon lo confermerei assolutamente, ma ne servono altri 3. All'estero è pieno di esterni, io vorrei almeno un calciatore che ha un pedigree. Mi piacerebbe prenderebbe El Sharaawy e poi un giovane, lui è uno che segna nelle partite importanti, prendo un talentuoso e lui che fa da alternativa."