Buso: "La Fiorentina si comporti con Kean come con Batistuta. Non si può discutere, è un vero attaccante"

Le parole di Buso riguardo al futuro dell'attaccante Moise Kean

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Renato Buso ha parlato del futuro di Moise Kean, invitando la Fiorentina a puntare con decisione sul centravanti viola.

"Kean è arrivato a Firenze dopo una stagione da zero gol, ma dal punto di vista tecnico non si può discutere. È un vero attaccante e, per quello che aveva fatto vedere, avrebbe potuto addirittura diventare il capocannoniere del Mondiale", ha spiegato.

Secondo Buso, il nodo principale non riguarda il valore del giocatore ma le sue motivazioni: "Bisogna capire se ama Firenze e quello che fa. Ci sono calciatori fortissimi ma non semplici da gestire, ed è qui che la società deve dimostrarsi forte. La Fiorentina dovrebbe fare un passo importante e dire no alle offerte per Kean".

Da qui il paragone con uno dei simboli della storia gigliata: "Vi ricordate Batistuta? La società lo mise al centro del progetto. Con Kean dovrebbe fare la stessa cosa: guardarlo negli occhi e capire se il problema è risolvibile. Moise deve avere la voglia di restare e di fare bene, ma credo che stia aspettando di capire quali siano le reali intenzioni della società nei suoi confronti".