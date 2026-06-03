Bucciantini: "Puntiamo sulla primavera e lasciamo partire il Dodò di turno. Mai più un caso Kayode"

Le parole di Bucciantini sul discorso di Commisso ed un commento sul prossimo mercato estivo

Marco Bucciantini, intervenuto a Radio Bruno, ha commentato il messaggio del presidente Rocco Commisso, chiedendo però che alle parole seguano finalmente scelte concrete. "Il discorso di Commisso è scritto molto bene, con parole importanti e i toni giusti. Ma adesso lo vorremmo vedere trasformato in realtà", ha spiegato il giornalista. Per Bucciantini il punto non è quanto investire, ma come costruire la squadra: "Mi aspetto una gestione che valorizzi i ragazzi del settore giovanile, visto il grande lavoro della Primavera. Una società che abbia il coraggio di aspettare i propri talenti e, magari, di lasciare partire il Dodô di turno. Una società che non venda un Kayode alle prime difficoltà e che sappia costruire la propria identità nel tempo".

Poi il confronto con il Como: "Il Como ha costruito una squadra seguendo un'idea di calcio, non i favori ai procuratori. La Fiorentina oggi si ritrova con cinque centrocampisti molto simili tra loro, costati tanto, ma nessuno davvero in grado di fare la differenza. Il messaggio di Commisso non deve tradursi in una cifra da spendere sul mercato, ma in un modo nuovo di fare calcio e di gestire l'area sportiva".