Reginaldo: "Auguro a Grosso di far bene. Il popolo viola merita gioie, non esiste che lotti per salvarsi"

Reginaldo commenta la scelta di Grosso e le prospettive future

Durante un'intervista a News.superscommesse.it in cui sono stati toccati molti spunti sul mercato e sulla prossima stagione di Serie A, Reginaldo ha commentato così la scelta del nuovo allenatore della Fiorentina:

"Tra le squadre con il nuovo allenatore, c'è anche la Fiorentina. Si attende l'arrivo di Fabio Grosso. Questo profilo ti convince? Grosso sta facendo molto bene, da anni. Ha dimostrato il suo valore in Serie B e ha fatto una bellissima stagione con il Sassuolo. È cresciuto molto ed è una persona che sa farsi rispettare, ma bisognerà vedere se i giocatori della Fiorentina saranno pronti a seguire le sue idee. A dire il vero, avrei dato un'altra opportunità a Vanoli, perché la Fiorentina ha finito il campionato alla grande, nonostante le diverse assenze di Kean e Gudmundsson e gli altri problemi che sono sorti durante la prima parte del campionato. Però, auguro a Grosso di poter fare davvero bene, perché il popolo fiorentino merita belle soddisfazioni. Non si può immaginare una Fiorentina che lotti per la salvezza".