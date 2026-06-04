Lo scopritore di Kean lo difende: "Una stagione storta può capitare. Resta una punta da doppia cifra"

Maurizio Molinelli prende le parti di Kean: la Fiorentina dovrebbe puntare su di lui nella prossima stagione

Maurizio Molinelli, uno degli scopritori di Moise Kean, è intervenuto al Pentasport per parlare del difficile momento vissuto dall'attaccante viola. "L'infortunio non lo ha aiutato e ci sono annate in cui va tutto storto. Può capitare una stagione del genere, ma nonostante tutto lui la sua parte l'ha sempre fatta", ha spiegato Molinelli. L'osservatore non ha dubbi sul valore del centravanti: "Questi mesi non cambiano il giudizio su Kean. È un attaccante da doppia cifra garantita, ma quest'anno tutta la Fiorentina ha sofferto. È chiaro che anche lui abbia le sue responsabilità, però sono convinto che tornerà presto ai suoi livelli". Infine un consiglio al club viola in vista del futuro: "Se fossi nella Fiorentina costruirei una squadra che possa valorizzarlo. Il prossimo anno sono sicuro che tornerà ad essere un giocatore di alto livello".