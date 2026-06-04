Gazzetta: "Dodò è uno dei nomi caldi per il Napoli: Allegri vuole rinforzare la fascia destra"

Niente rinnovo, la Fiorentina vuole capitalizzare dalla cessione di Dodò

Massimiliano Allegri studia il Napoli del futuro e prepara le prime richieste di mercato. Tra le priorità del tecnico c’è un rinforzo sulla corsia destra, capace di adattarsi a più sistemi di gioco.

In questo senso il nome di Dodo è tra i più caldi. Il terzino della Fiorentina viene considerato un obiettivo più concreto rispetto ad Anan Khalaili dell’Union St. Gilloise, valutato circa 25 milioni di euro.

Il brasiliano piace perché può agire sia da terzino in una difesa a quattro sia da esterno a tutta fascia in un modulo con tre centrali. Una duttilità che lo rende particolarmente adatto alle idee di Allegri, ancora diviso tra la continuità con il 3-4-3 e il ritorno al 4-3-3.

Per la Fiorentina, l’interesse del Napoli per Dodo è una situazione da seguire con attenzione nelle prossime settimane. Anche perché le trattative per un rinnovo del contratto del brasiliano (in scadenza a giugno 2027) si sono ormai arenate, e il club viola vuole cercare di capitalizzare sulla sua cessione nel corso della prossima sessione di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.