Nazione conferma: “Fiorentina su Alajbegovic ma su di lui c’è mezza Europa. Volpato? Piace da almeno un anno”
Si muove timidamente il mercato della Fiorentina, di certo servono esterni per Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 09:01
In parallelo comincia timidamente a muoversi anche il mercato. La Fiorentina è stata segnalata sulle tracce di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007 del Bayer Leverkusen. Su di lui c'è mezza Europa che conta. Di sicuro l'indicazione tattica è chiara: servono esterni offensivi, al netto di una decisione su Solomon non ancora presa in modo definitivo. Da qui i rumors intorno a svincolati come Kostic ed El Shaarawy, di sicuro adatti al sistema di gioco di Grosso, oppure al sempreverde Volpato, che piace ai viola da almeno un anno. Lo scrive La Nazione.