Gazzetta: “Thorstvedt pupillo di Grosso, rinnovo in stand by. La Fiorentina può prenderlo per 10-15 milioni”

Il norvegese è il classico in cursore da 4-3-3

Se e quanti calciatori arriveranno dai neroverdi è ancora presto per dirlo, ma certo è che Kristian Thorstvedt, fra l'altro già cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale e pure nelle precedenti sessioni, sia un fedelissimo di Grosso.

Su di lui c'è concorrenza, però la conoscenza dell'allenatore potrebbe avere un peso sulla prossima destinazione. Il norvegese classe '99 è il classico incursore da 4-3-3. Può fare la mezzala partendo dal centro-destra per poi rientrare per calciare, da macino qual è. Abbina qualità e fisico, con grande facilità di tiro e gol (4 nell'ultima Serie A) e assist nelle sue corde.

Bravo a dare equilibrio è un uomo più da inserimenti senza palla che da strappo, però come detto si butta tanto in area di rigore. E in scadenza a giugno 2027, il rinnovo con gli emiliani avviato tempo fa ora è in standby, e la valutazione può essere sui 10-15 milioni per aggiudicarsi il cartellino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.