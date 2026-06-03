Baiano: “Firenze non può essere una tappa di passaggio. Piccoli deve giocare titolare, valorizziamolo"
Le parole dell'ex viola ai microfoni di radio Bruno
Al Pentasport, l’ex attaccante della Fiorentina Baiano ha commentato la situazione del club viola, tra ambizioni e gestione della rosa.
"Firenze non può essere una tappa di passaggio o un trampolino di lancio. Chi viene qui deve pensare di lottare per obiettivi alti: la gente merita di più" ha dichiarato. Sul nuovo corso dirigenziale: "Paratici ha un curriculum molto importante e ci si aspetta tanto, ma bisogna capire cosa avrà a disposizione".
Infine una riflessione su Piccoli: "Ha pagato situazioni che non dipendevano da lui. L’unico modo per valorizzarlo e ‘risanare’ l’investimento è farlo giocare con continuità, anche rischiando una stagione, ma almeno lo fai per te e non per gli altri".