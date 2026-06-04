Ravezzani punge: "Chiesa e Vlahovic costati 280 milioni per non vincere assolutamente niente!"

Tanti i milioni spesi per Vlahovic e Chiesa, ma entrambi si sono rivelati un flop!

Fabio Ravezzani non usa mezzi termini. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, ha criticato duramente gli investimenti effettuati dalla Juventus per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi arrivati dalla Fiorentina.

Secondo Ravezzani, i due attaccanti rappresentano addirittura "le due peggiori fregature della storia della Juventus". Un giudizio severissimo, motivato soprattutto dai costi sostenuti dal club bianconero."Chiesa e Vlahovic sono costati tra cartellini e stipendi 280 milioni di euro. Il tutto per non vincere assolutamente nulla, a parte una Coppa Italia", ha scritto il giornalista.