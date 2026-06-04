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Ravezzani punge: "Chiesa e Vlahovic costati 280 milioni per non vincere assolutamente niente!"

Tanti i milioni spesi per Vlahovic e Chiesa, ma entrambi si sono rivelati un flop!

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 13:28
Ravezzani punge: "Chiesa e Vlahovic costati 280 milioni per non vincere assolutamente niente!" -
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Fabio Ravezzani non usa mezzi termini. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, ha criticato duramente gli investimenti effettuati dalla Juventus per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi arrivati dalla Fiorentina.

Secondo Ravezzani, i due attaccanti rappresentano addirittura "le due peggiori fregature della storia della Juventus". Un giudizio severissimo, motivato soprattutto dai costi sostenuti dal club bianconero."Chiesa e Vlahovic sono costati tra cartellini e stipendi 280 milioni di euro. Il tutto per non vincere assolutamente nulla, a parte una Coppa Italia", ha scritto il giornalista.

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