Nazione: “Koleosho piace molto alla Fiorentina ma la trattativa non sarà facile, c’è concorrenza”

Paratici e Goretti guardano all'estero

Paratici e Goretti guardano all'estero, ma con riflessi azzurri. Luca Koleosho, giovane (classe 2004) attaccante statunitense, naturalizzato italiano, del Paris Fc, ma in prestito dal Burnley, è un profilo che piace molto e rientra nelle idee del club viola. Certo, le ultime prestazioni del ragazzo con quattro passaporti (italiano, statunitense, canadese e nigeriano) hanno acceso i riflettori su di lui, però c'è anche la Fiorentina. Trattativa non facile. Lo scrive La Nazione.