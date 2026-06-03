Buso: “Il club deve parlare con Kean altrimenti è bene venderlo, è importante per la Fiorentina”

Buso è intervenuto a Radio Bruno parlando di Kean

È intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Buso parlando della situazione Kean in maglia Viola: “Quando è arrivato a Firenze, aveva appena finito una stagione da zero gol. Poi si è dimostrato attaccante vero, sa fare la prima punta come pochi fa reparto da solo, ha una grande forza. Non si può discutere. Cercherei di capire il prima possibile cosa vuole fare il ragazzo. Il club deve parlarci. Altrimenti è bene venderlo. Sono giocatori particolari, Kean è molto importante per la Fiorentina ma è difficile da gestire. Ci vuole una società forte. Non si è fatto amare chissà quanto in spogliatoio, d'altronde è attaccante e un po' per definizione deve essere egoista”.