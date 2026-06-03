Gazzetta: "Kean, mercato pronto dal 16 luglio. Ma resta in piedi l’ipotesi viola"
La clausola da 62 milioni pesa sul futuro dell’attaccante viola
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 10:59
La clausola rescissoria da 62 milioni di euro presente nel contratto di Moise Kean difficilmente, dopo l’ultima stagione, attirerà una lunga lista di interessamenti.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mercato attorno all’attaccante della Fiorentina entrerà nel vivo solo dal 16 luglio, data in cui la clausola perderà validità.
La sua partenza, però, non è affatto certa: qualora non dovessero arrivare offerte ritenute adeguate dal club viola, Kean potrebbe restare a Firenze anche per la prossima stagione.