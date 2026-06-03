Nazione svela: “Okoli ha chiesto la cessione al Leicester, si inserisce la Fiorentina”

L’operazione potrebbe chiudersi con un esborso relativamente leggero

Un profilo molto simile è quello di Caleb Okoli . Il difensore centrale nato a Vicenza nel 2001 (con esperienze a Bergamo e Frosinone) è reduce da una stagione difficilissima con il Leicester, ma si è messo comunque in luce per solidità e personalità. Legato ancora al club inglese, ha chiesto la cessione e l'operazione potrebbe chiudersi con un esborso relativamente leggero. Lo riporta La Nazione.