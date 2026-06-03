Zazzaroni: "Paratici voleva confermare Vanoli, ma la pressione della piazza lo ha spinto a cambiare"

Le parole di Zazzaroni a Lady Radio

Ivan Zazzaroni, intervenuto a Lady Radio, ha difeso il lavoro della proprietà viola e promosso la nuova struttura dirigenziale della Fiorentina. "Non vedo grandi colpe da parte della proprietà, gli investimenti sono stati fatti. La squadra ha reso molto meno delle aspettative, ma un mercato può anche essere buono e una stagione andare male" ha spiegato. Soffermandosi su Paratici, Zazzaroni non ha dubbi: "In termini di mercato e rapporti è il miglior direttore sportivo italiano. Sono convinto che non sbaglierà le scelte, ma molto dipenderà anche dal budget e dalla costruzione della squadra". Poi l’analisi sulla rosa: "La Fiorentina è una squadra da ritoccare soprattutto dietro, e bisogna capire il valore reale di alcuni giocatori. Con pochi innesti mirati può fare molto bene, ma serve far rendere di più chi è già arrivato".

Infine: "Io vorrei che a Firenze si guardasse attorno: la Juve è sparita, la Roma non ha il direttore sportivo, il Milan non ha niente, il Bologna ha appena cambiato. Mi sembra che la Fiorentina abbia adesso una struttura molto chiara e definita. Paratici avrebbe tenuto Vanoli per continuità, ma la pressione della piazza ha portato a un compromesso. La società oggi ha una struttura chiara, ma deve trovare equilibrio con l’ambiente".