La Fiorentina guarda in casa Lazio. Il Messaggero: "Piace Cancellieri, possibile addio ai biancocelesti"
Il Messaggero rivela l'interesse della Fiorentina per Cancellieri
Cancellieri potrebbe lasciare la Lazio in questa finestra di mercato. L'attaccante classe 2002 rientra infatti tra i profili il cui futuro è ancora tutto da definire nella nuova squadra che Gennaro Gattuso sta costruendo a Roma.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche la Fiorentina. Il club viola starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, considerandolo un profilo interessante in vista del restyling offensivo programmato per l'estate. La posizione di Cancellieri verrà valutata nelle prossime settimane, ma l'interesse della Fiorentina rappresenta già una pista concreta per il futuro del classe 2002.