TMW: "La Fiorentina ha offerto 12 milioni per Viery. Il Gremio ne vuole 25 con i bonus. C'è concorrenza"

Viery ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, cifra che terrebbe alla larga diversi club

Da un lato c'è chi vuole tutelarsi dalla probabile partenza di Lucumi e il vuoto che lascerà nella retroguardia, dall'altro la volontà di non ritrovarsi a fare i conti con il pallottoliere per quante reti subite in un singolo campionato. Bologna e Fiorentina, da tempi ormai non sospetti, hanno messo gli occhi su un difensore talentuoso di appena 21 anni sfornato dal Gremio, ossia Viery.

Come già anticipato, la Viola avrebbe tentato il blitz per il giocatore con un'offerta da 12 milioni di euro, ma il club brasiliano ha rifiutato. Il motivo è semplice, visto anche gli interessamenti sparsi e considerevoli di Nottingham Forest e Chelsea

In primis Viery - legato da un contratto fino a dicembre 2029 con il Gremio - ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, cifra che terrebbe alla larga diversi club. Se non fosse che l'Imortal Tricolor abbia necessità di monetizzare per un debito maturato nell'ultimo trimestre (di oltre 20 milioni di euro). Ergo, sorvolerà - secondo le informazioni raccolte da TMW - e per lasciar partire il giocatore classe 2005 ha riformulato la richiesta attorno ai 20 milioni di euro, almeno come base di partenza. Complessivamente 25 milioni, raggiungibili eventualmente anche tramite obiettivi o bonus. Le aspiranti in corsa per Viery sono avvisate, Bologna e Fiorentina incluse.

Il centrale brasiliano, 21 anni, finora ha collezionato 27 presenze stagionali delle quali 5 in Copa Sudamericana, con 2 gol e 1 assist complessivi. Ha cominciato a trovare spazio e continuità proprio quest'anno, sotto la guida di Luis Castro. Lo scrive TMW