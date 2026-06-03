Da Torino: il sostituto di Dodò potrebbe essere Joao Mario, reduce dal prestito a Bologna

Dodò sembra ormai lontano da Firenze, un bianconero potrebbe prendere il suo posto

Il futuro di Dodô è sempre più lontano da Firenze e dalla Fiorentina. Sul brasiliano, infatti, si registrano interessi dalla Roma e dal Napoli.

Per questo motivo il club viola si sta già muovendo alla ricerca di un possibile sostituto. Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, il nome che piace è quello di João Mário. Il laterale, reduce dall’esperienza in prestito al Bologna, tornerà alla Juventus e proverà a convincere il club bianconero e Spalletti a puntare su di lui. Nel frattempo, però, la Fiorentina avrebbe già riattivato i contatti per valutare un suo possibile inserimento in rosa.