Nazione: “Grosso entro sabato sarà l’allenatore della Fiorentina. Al massimo domani la risoluzione con il Sassuolo”

Il contratto di Grosso è già pronto da giorni

I dubbi si sono dissolti ormai da qualche giorno. Fabio Grosso, entro sabato, sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Per gli annunci però restano da limare alcune situazioni economiche tra il tecnico romano e il Sassuolo. Niente che possa impedirne l'approdo al Viola Park. Dettagli gestiti dai legali delle parti che hanno richiesto trattative lunghe. Ma se la separazione tra Grosso e il Sassuolo non sarà annunciata oggi, al massimo si andrà a domani. Ormai l'attesa è giunta al capolinea. Dalle parti del Viola Park in questa fase hanno potuto soltanto aspettare. Il contratto che legherà Grosso alla Fiorentina è già pronto da giorni: biennale a 1,2 milioni a stagione con opzione sul terzo anno. Lo scrive La Nazione.