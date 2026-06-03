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Viviano difende Dodò: "Lo vogliono Roma e Napoli? Pensavo Cagliari e Avellino. Mica sono tutti sc**i"

Emiliano Viviano nel corso della trasmissione "chi si compra" di Radio FirenzeViola ha parlato della situazione di Dodò

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 12:40
Viviano difende Dodò: "Lo vogliono Roma e Napoli? Pensavo Cagliari e Avellino. Mica sono tutti sc**i" -
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Emiliano Viviano nel corso della trasmissione "chi si compra" di Radio FirenzeViola ha parlato della situazione di Dodò, queste le sue parole:

"Dodò lo terrei, che discorsi sono, è indubbio. Si parla di cessione perché lui vuole andare via e infatti lo vuole il Milan. Lui è uno forte ma di che ca**o stiamo parlando? Dice non fa gol ma è un terzino mica una punta. Chi lo vuole Dodò Napoli e Roma? Ah, pensavo Cagliari e Avellino, l'anno scorso lo voleva il Marsiglia, so tutti scemi. Se crossasse bene e facesse gol giocherebbe al Real Madrid. Ma è uno che ha gamba, trasforma l'azione da difensiva a offensiva.

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