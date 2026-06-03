Viviano difende Dodò: "Lo vogliono Roma e Napoli? Pensavo Cagliari e Avellino. Mica sono tutti sc**i"

Emiliano Viviano nel corso della trasmissione "chi si compra" di Radio FirenzeViola ha parlato della situazione di Dodò

Emiliano Viviano nel corso della trasmissione "chi si compra" di Radio FirenzeViola ha parlato della situazione di Dodò, queste le sue parole:

"Dodò lo terrei, che discorsi sono, è indubbio. Si parla di cessione perché lui vuole andare via e infatti lo vuole il Milan. Lui è uno forte ma di che ca**o stiamo parlando? Dice non fa gol ma è un terzino mica una punta. Chi lo vuole Dodò Napoli e Roma? Ah, pensavo Cagliari e Avellino, l'anno scorso lo voleva il Marsiglia, so tutti scemi. Se crossasse bene e facesse gol giocherebbe al Real Madrid. Ma è uno che ha gamba, trasforma l'azione da difensiva a offensiva.