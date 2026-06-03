Gazzetta: "Il Napoli piomba su Dodò, a 15 milioni si può chiudere con la Fiorentina"

Il brasiliano ha voglia di giocare la Champions

Il Napoli è a caccia di un terzino destro da aggiungere alla rosa. Di Lorenzo ad agosto spegnerà 33 candeline e, dopo una stagione dai tanti infortuni, necessità di un'alternativa di spessore. E i nomi più caldi in casa partenopea, sono quelli dell'israeliano Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise e di Dodo.

Per Khalaili il club belga ha fissato la valutazione a 25 milioni. Difficile che il Napoli possa spingersi fino a quelle cifre. Così il club di De Laurentiis ha cambiato rotta, concentrando le attenzioni verso Firenze. Dodo ha il contratto in scadenza tra un anno, che aiuta a tenere basso il prezzo del suo cartellino. Un'offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe bastare. E il brasiliano ha voglia di giocare la Champions. Sul numero 2 viola lavora da tempo anche la Roma, che potrebbe trovare come alleata l'amicizia di lunga data tra lui e Wesley. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.