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Corriere dello Sport: "Fortini non rinnova. La Fiorentina chiede 6-7 milioni per l'addio"

Fortini va in scadenza nel 2027 come Dodò

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 09:29
Corriere dello Sport: "Fortini non rinnova. La Fiorentina chiede 6-7 milioni per l'addio" - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fortini
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Infine Dodo e Fortini. Il brasiliano guadagna 1,5 milioni a stagione, ma soprattutto è in scadenza di contratto nel 2027, cosa che lo rende sacrificabile per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. Fortini condivide con lui la situazione contrattuale: il ragazzo percepisce 40 mila euro annui e non rinnoverà il proprio accordo con la Fiorentina. Per 6-7 milioni la dirigenza lo farà partire. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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