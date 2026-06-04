Corriere dello Sport: "Fortini non rinnova. La Fiorentina chiede 6-7 milioni per l'addio"

Fortini va in scadenza nel 2027 come Dodò

Infine Dodo e Fortini. Il brasiliano guadagna 1,5 milioni a stagione, ma soprattutto è in scadenza di contratto nel 2027, cosa che lo rende sacrificabile per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. Fortini condivide con lui la situazione contrattuale: il ragazzo percepisce 40 mila euro annui e non rinnoverà il proprio accordo con la Fiorentina. Per 6-7 milioni la dirigenza lo farà partire. Lo scrive il Corriere dello Sport.