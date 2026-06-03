Il Sassuolo volta pagina: l'addio di Grosso può aprire le porte all'ex Fiorentina Palladino

E' addio tra Palladino e Atalanta, sullo sfondo l'ipotesi Sassuolo

Raffaele Palladino rischia di ritrovarsi senza panchina nonostante abbia centrato la qualificazione alla prossima Conference League con l'Atalanta. Il tecnico era legato ai nerazzurri da un contratto biennale, ma il club bergamasco ha deciso di voltare pagina puntando su Maurizio Sarri per aprire un nuovo ciclo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta, però, per Palladino potrebbe aprirsi subito una nuova opportunità. Il Sassuolo starebbe infatti valutando il suo profilo per raccogliere l'eredità di Fabio Grosso, ormai a un passo dalla Fiorentina. Proprio l'imminente approdo dell'ex tecnico viola sulla panchina gigliata sembra aver spalancato la porta a Palladino, che potrebbe così ripartire immediatamente in Serie A.