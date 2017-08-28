Hagi su Twitter: "Felice di essere tornato in nazionale, non vedo l'ora di giocare"
Il giovane fantasista viola è stato convocato dalla nazionale rumena under 21 in vista della partita contro la Bosnia & Herzegovina
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 23:12
Ianis Hagi, attraverso il suo profilo Twitter, ha manifestato tutta la sua gioia per la convocazione con la selezione rumena under 21 e la sua determinazione in vista dei prossimi impegni. Questo il tweet del fantasista della Fiorentina: "Good to be back with the national team, can't wait to play our second game in the group against Bosnia & Herzegovina #U21#faith".