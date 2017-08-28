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Hagi su Twitter: "Felice di essere tornato in nazionale, non vedo l'ora di giocare"

Il giovane fantasista viola è stato convocato dalla nazionale rumena under 21 in vista della partita contro la Bosnia & Herzegovina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 23:12
Hagi su Twitter: "Felice di essere tornato in nazionale, non vedo l'ora di giocare" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Ianis Hagi, attraverso il suo profilo Twitter, ha manifestato tutta la sua gioia per la convocazione con la selezione rumena under 21 e la sua determinazione in vista dei prossimi impegni. Questo il tweet del fantasista della Fiorentina: "Good to be back with the national team, can't wait to play our second game in the group against Bosnia & Herzegovina #U21#faith".

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