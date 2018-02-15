Labaro Viola

Hagi SR: "Ianis era pronto, non è vero quello che disse Pioli. Dispiace per la Fiorentina.."

Torna a farsi sentire Gheorghe Hagi sul capitolo Ianis-Fiorentina. Queste le parole del Maradona di Romania  sul Corriere dello Sport: "Non m'interessa fare polemica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 09:53
Hagi SR: "Ianis era pronto, non è vero quello che disse Pioli. Dispiace per la Fiorentina.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Hagi
Condividi

Torna a farsi sentire Gheorghe Hagi sul capitolo Ianis-Fiorentina. Queste le parole del Maradona di Romania  sul Corriere dello Sport: "Non m'interessa fare polemica. Ianis è stato considerato tra i cento giovani del mondo, e credo farà strada. Questo nonostante sia dispiaciuto perché i viola non gli hanno dato l'opportunità per cui l'avevano preso. Non è vero che Ianis aveva fretta, come disse Pioli. Ha giocato con i grandi, seppur ancora indietro fisicamente. Questo perché prima di tutto viene la testa, e lui ce l'ha"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok