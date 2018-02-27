Hagi: "Il ritorno dalla Fiorentina? Ho una mentalità vincente, odio perdere.."

Attraverso il sito ufficiale del Viitorul ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ianis Hagi. Queste le sue parole: "La nomina di capitano mi dà fiducia

Attraverso il sito ufficiale del Viitorul ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ianis Hagi. Queste le sue parole: "La nomina di capitano mi dà fiducia, anche per il futuro. Il ritorno dalla Fiorentina? Solitamente sono motivato a prescindere dalla situazione, io ho una mentalità vincente e non mi piace perdere. Ovunque andrò, lo farò sempre per vincere".