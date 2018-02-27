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Hagi: "Il ritorno dalla Fiorentina? Ho una mentalità vincente, odio perdere.."

Attraverso il sito ufficiale del Viitorul ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ianis Hagi. Queste le sue parole: "La nomina di capitano mi dà fiducia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2018 15:23
Hagi: "Il ritorno dalla Fiorentina? Ho una mentalità vincente, odio perdere.." - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Attraverso il sito ufficiale del Viitorul ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ianis Hagi. Queste le sue parole: "La nomina di capitano mi dà fiducia, anche per il futuro. Il ritorno dalla Fiorentina? Solitamente sono motivato a prescindere dalla situazione, io ho una mentalità vincente e non mi piace perdere. Ovunque andrò, lo farò sempre per vincere".

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