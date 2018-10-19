La BBC: "Hagi jr. come Gascoigne e Cassano. Alla Fiorentina non è andata bene perché..."

"Ianis Hagi? Un talento assoluto". A dirlo è Steve Grossman, analista di BBC Sport. Che si sbilancia largamente, affermando: “Hagi è come Gascoigne e Cassano. Alla Fiorentina la sua avventura non è an...

"Ianis Hagi? Un talento assoluto". A dirlo è Steve Grossman, analista di BBC Sport. Che si sbilancia largamente, affermando: “Hagi è come Gascoigne e Cassano. Alla Fiorentina la sua avventura non è andata bene perché probabilmente si è trasferito troppo presto a Firenze, ma ha un talento incredibile. Calcia la palla altrettanto bene con entrambe le gambe, esegue gli angoli su entrambi i lati e a volte ha pure segnato direttamente da corner”.