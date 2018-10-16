Lupu: "Gheorghe Hagi pressa troppo il figlio. Vi spiego perchè Ianis ha fallito con la Fiorentina.."

L'ex centrocampista rumeno Danut Lupu ha parlato al sito Prosport.ro soffermandosi anche su Ianis Hagi e sul perchè proprio il giovane talento abbia fallito..

L'ex centrocampista rumeno Danut Lupu ha parlato al sito Prosport.ro soffermandosi anche su Ianis Hagi e sul perchè proprio il giovane talento abbia fallito nel corso della sua esperienza alla Fiorentina: "Ianis è stato troppo spinto dal padre, che invece dovrebbe essere più paziente con lui. Vorrebbe che il figlio facesse già il salto di qualità. A 24 anni Gheorghe non faceva le stesse cose che poi ha fatto quando ne aveva 30. Doveva avere pazienza e concedergli di crescere, ecco perchè ha fallito con la Fiorentina. Hagi sr. non era d'accordo nel vedere Ianis in panchina, per questo motivo lo ha riportato al Viitorul".