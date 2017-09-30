Convocati viola per il Chievo, nessun indisponibile per la Fiorentina, Pioli lascia a casa Hagi
Diramata la lista dei convocati per Chievo - Fiorentina. Tutti disponibili tranne Hagi, lasciato a Firenze per scelta tecnica
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 16:53
Convocati viola per Chievo-Fiorentina, questa la lista dei giocatori chiamati da Stefano Pioli:
Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerfofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Hugo.