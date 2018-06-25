Gazzetta, Hagi potrebbe tornare in Serie A, piace alla Roma. La Fiorentina ha una percentuale sulla rivendita...
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport il talentino rumeno figlio d'arte, ceduto a Gennaio dalla Fiorentina, Ianis Hagi potrebbe tornare in Italia. Piace alla Roma che, ceduto Nainggolan...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 09:03
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport il talentino rumeno figlio d'arte, ceduto a Gennaio dalla Fiorentina, Ianis Hagi potrebbe tornare in Italia. Piace alla Roma che, ceduto Nainggolan cerca un giovane rincalzo di Pastore in arrivo dal PSG. La Fiorentina si sfrega le mani poichè ha il 30% sulla futura rivendita del giocatore. I giallorossi potrebbero acquistarlo per 4/5 milioni.