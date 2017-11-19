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Papà Hagi: "Ha bisogno di giocare, con tutto il rispetto per il Pescara ma andrà a giocare in un campionato di livello"

Il padre di Hagi, George, ha parlato della situazione di suo figlio. Ecco le sue parole:"Ianis ha giocato poco, nonostante alla Fiorentina parlassero tutti bene di lui. Se gli dessero la possibilità d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 15:55
Papà Hagi: "Ha bisogno di giocare, con tutto il rispetto per il Pescara ma andrà a giocare in un campionato di livello" -
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Il padre di Hagi, George, ha parlato della situazione di suo figlio. Ecco le sue parole:

"Ianis ha giocato poco, nonostante alla Fiorentina parlassero tutti bene di lui. Se gli dessero la possibilità di mettersi in mostra in Serie A sarebbe diverso. Vediamo cosa accadrà da qui al mercato di gennaio, se le cose continueranno così, dovremmo trovare una soluzione per giocare e un allenatore che lo voglia. Un giocatore come lui, che è stato inserito tra i primi 100 under-21 di tutto il mondo ha bisogno di giocare.

Con tutto il rispetto per il Pescara, andrà a giocare in un campionato di primo livello, che sia Francia, Italia, Romania o qualunque altro Paese. Non può finire in Serie B. Sono stato a Firenze e ho parlato con lui: ha bisogno di una sfida. Non puoi solo allenarti perché poi viene a mancarti il ritmo e l’intensità delle partite ufficiali. È un talento puro e la Romania ha bisogno di lui, sono convinto che sarà un giocatore importante per il calcio rumeno.”

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