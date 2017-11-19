Papà Hagi: "Ha bisogno di giocare, con tutto il rispetto per il Pescara ma andrà a giocare in un campionato di livello"

Il padre di Hagi, George, ha parlato della situazione di suo figlio. Ecco le sue parole:"Ianis ha giocato poco, nonostante alla Fiorentina parlassero tutti bene di lui. Se gli dessero la possibilità d...

Il padre di Hagi, George, ha parlato della situazione di suo figlio. Ecco le sue parole:

"Ianis ha giocato poco, nonostante alla Fiorentina parlassero tutti bene di lui. Se gli dessero la possibilità di mettersi in mostra in Serie A sarebbe diverso. Vediamo cosa accadrà da qui al mercato di gennaio, se le cose continueranno così, dovremmo trovare una soluzione per giocare e un allenatore che lo voglia. Un giocatore come lui, che è stato inserito tra i primi 100 under-21 di tutto il mondo ha bisogno di giocare.

Con tutto il rispetto per il Pescara, andrà a giocare in un campionato di primo livello, che sia Francia, Italia, Romania o qualunque altro Paese. Non può finire in Serie B. Sono stato a Firenze e ho parlato con lui: ha bisogno di una sfida. Non puoi solo allenarti perché poi viene a mancarti il ritmo e l’intensità delle partite ufficiali. È un talento puro e la Romania ha bisogno di lui, sono convinto che sarà un giocatore importante per il calcio rumeno.”