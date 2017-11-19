Pioli prova a cambiare qualcosa contro la Spal: fuori Olivera dentro Babacar
Dopo il brutto primo tempo della Fiorentina a Ferrara contro la Spal, Stefano Pioli ci prova: fuori un terzino, Maxi Olivera e dentro un’altra punta, Khouma El Babacar. Sarà lui l’uomo della svolta? N...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 15:52
Dopo il brutto primo tempo della Fiorentina a Ferrara contro la Spal, Stefano Pioli ci prova: fuori un terzino, Maxi Olivera e dentro un’altra punta, Khouma El Babacar. Sarà lui l’uomo della svolta? Nel primo tempo i Viola non hanno mai tirato in porta...