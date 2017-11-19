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Pioli prova a cambiare qualcosa contro la Spal: fuori Olivera dentro Babacar

Dopo il brutto primo tempo della Fiorentina a Ferrara contro la Spal, Stefano Pioli ci prova: fuori un terzino, Maxi Olivera e dentro un’altra punta, Khouma El Babacar. Sarà lui l’uomo della svolta? N...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 15:52
Pioli prova a cambiare qualcosa contro la Spal: fuori Olivera dentro Babacar - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Dopo il brutto primo tempo della Fiorentina a Ferrara contro la Spal, Stefano Pioli ci prova: fuori un terzino, Maxi Olivera e dentro un’altra punta, Khouma El Babacar. Sarà lui l’uomo della svolta? Nel primo tempo i Viola non hanno mai tirato in porta...

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