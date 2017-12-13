Contra: "Hagi a gennaio andrà via dalla Fiorentina, ha bisogno di giocare di più"

Cosmi Contra, allenatore della nazionale rumena, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Ora exacta: "Sono stato a Firenze perchè ero interessato alla condizione di Hagi. Nel c...

Cosmi Contra, allenatore della nazionale rumena, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Ora exacta: "Sono stato a Firenze perchè ero interessato alla condizione di Hagi. Nel corso della mia visita ho avuto importanti indicazioni ed ho capito che Ianis in inverno se ne andrà perché ha bisogno di giocare di più".