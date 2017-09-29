Gori: ''Spero che Pioli abbia visto la mia doppietta. Hagi mi ha aiutato sulle punizioni..."
Gabriele Gori, autore di una doppietta nella vittoria della sua Fiorentina Primavera contro la Lazio, parla così dopo il match: "Pioli in tribuna? Spero che mi abbia visto bene, che abbia visto i gol....
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 17:53
Gabriele Gori, autore di una doppietta nella vittoria della sua Fiorentina Primavera contro la Lazio, parla così dopo il match: "Pioli in tribuna? Spero che mi abbia visto bene, che abbia visto i gol. Le punizioni? Hagi mi aiuta molto, lui calcia ambidestro, io per ora con un piede solo. Sottil ed io? Siamo una bella coppia, vogliamo continuare così".