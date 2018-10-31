Hagi senior: "Ianis ha molto talento e presto giocherà in top club che gli si addice"
Gheorghe Hagi ha fatto un annuncio che ha spiazzato un po’ tutti dopo una serie di prestazioni positive del figlio, tornato in Romania: “E’un leader e ci aiuterà fino a quando resterà qui. Non so se l...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 11:47
Gheorghe Hagi ha fatto un annuncio che ha spiazzato un po’ tutti dopo una serie di prestazioni positive del figlio, tornato in Romania: “E’un leader e ci aiuterà fino a quando resterà qui. Non so se lascerà l’inverno o l’estate. Ha molto talento, ha bisogno di un club che gli si addica. Dobbiamo trovare una squadra che voglia costruire un progetto con lui”.
Parole che suonano come musica anche per la Fiorentina che, per ricederlo in Romania, è riuscita a strappare una percentuale, pari al 30%, in caso di rivendita.