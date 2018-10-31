Hagi senior: "Ianis ha molto talento e presto giocherà in top club che gli si addice"

Gheorghe Hagi ha fatto un annuncio che ha spiazzato un po’ tutti dopo una serie di prestazioni positive del figlio, tornato in Romania: “E’un leader e ci aiuterà fino a quando resterà qui. Non so se l...

A cura di Redazione Labaroviola 31 ottobre 2018 11:47

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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