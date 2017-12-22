L'Empoli vuole prendere Hagi in prestito a gennaio. Esperienza in serie B per il rumeno?
Novità sul fronte Ianis Hagi, secondo quanto riportato da Radio Toscana, il giovane trequartista rumeno è infatti in procinto di salutare la Fiorentina, in particolar modo dopo le esternazioni del pad...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 14:11
Novità sul fronte Ianis Hagi, secondo quanto riportato da Radio Toscana, il giovane trequartista rumeno è infatti in procinto di salutare la Fiorentina, in particolar modo dopo le esternazioni del padre Gheorghe non affatto contento del minutaggio tra i titolari viola (non è mai sceso in campo in questa stagione). Interessata a prendere in prestito Hagi ci sarebbr l’Empoli sulle tracce del classe ’98 che così andrebbe a giocare in serie B a due passi da Firenze.